Mantener niveles estables de azúcar en la sangre es fundamental para la salud metabólica y la energía diaria. Una estrategia efectiva consiste en combinar proteínas limpias con grasas beneficiosas en cada comida principal. Esta combinación tiene un impacto directo en la forma en que el cuerpo procesa la glucosa, evitando los temidos picos y bajones repentinos.

Al ingerir grasas buenas junto con proteínas, el proceso de digestión se ralentiza, lo que a su vez modera la velocidad con la que el azúcar entra en el torrente sanguíneo. Esto se traduce en una liberación de energía más sostenida y estable, evitando la fatiga posterior a las comidas y reduciendo los antojos por alimentos dulces o ultraprocesados a lo largo del día.

Incorporar alimentos como el aguacate, huevos, manteca de cerdo de calidad, aceite de coco y caldo de huesos es una manera práctica de aplicar este principio. Este enfoque nutricional no solo ayuda a regular la insulina, sino que también contribuye a una sensación de saciedad prolongada y al bienestar general del sistema nervioso y el hígado.