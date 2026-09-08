Grasa abdominal: alimentos que conviene priorizar y evitar

La acumulación de grasa alrededor del abdomen es un factor de riesgo metabólico que aplasta y ejerce tensión directa sobre el estómago, los intestinos y el hígado, y actúa como un tejido activo que secreta sustancias químicas inflamatorias.

La Dra. Nathalie Solera Quesada explica que para combatir esta grasa, la clave está en modificar lo que se come para regular la insulina y el cortisol, priorizando alimentos como pescado, pechuga de pollo y huevos.

La especialista recomienda consumir fibra, verduras de hoja verde, legumbres y frutas, y evitar refrescos azucarados, jugos y tés fríos, que deben eliminarse por completo de la dieta diaria.