(FOTOS) ¡Parece nieve! Granizada cubre de blanco varias zonas del país

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Una fuerte granizada sorprendió este lunes a vecinos de varias zonas de Heredia, donde el hielo cubrió diferentes sectores y generó paisajes que parecían sacados de una nevada.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirmó reportes de aguaceros y granizo en San Rafael y Barva de Heredia.

Granizada cubrió de blanco varios sectores

Además, imágenes compartidas desde la zona alta de Santa Bárbara de Heredia muestran la magnitud de la granizada.

Las fotografías muestran calles, jardines y terrenos cubiertos por una capa de hielo, lo que llamó la atención de los vecinos.

Uno de los sectores donde se registró el fenómeno fue Calle Lajas de San Bosco, ubicado a cerca de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones generaron sorprendentes paisajes blancos en diferentes puntos de la zona.

CNE confirma reportes en Heredia

La CNE indicó que recibió reportes relacionados con aguaceros y granizo en varios sectores de la provincia.

Hasta el momento, las autoridades no reportan incidentes que hayan afectado viviendas o comercios como consecuencia de las condiciones meteorológicas.

La situación se mantiene bajo seguimiento de las autoridades mientras continúan las lluvias en diferentes puntos del país.

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