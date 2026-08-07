Granada explota en vivienda y deja tres personas heridas

A eso de las 2:11 a.m. una vivienda fue víctima de la explosión de una granada en el sector de Palmares. Según Cruz Roja, la emergencia dejó tres heridos.

Detalles

Al parecer, la granada explotó en el techo del inmueble. Debido a esto tres personas resultaron heridas.

Atención de la explosión de granada

Cruz Roja llegó a la escena y atendió a las víctimas, quienes fueron trasladadas en condición estable al hospital de San Ramón.

¿Se saben más novedades?

De momento se desconocen mayores detalles sobre el incidente.

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Foto con fines ilustrativos.