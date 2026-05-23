Si lo que busca es un vehículo, un banco anunció el remate de modernos autos en los próximos días. Acá le detallamos la información.

El Banco Popular dio a conocer un documento con diversos bienes. Entre estos destaca, cinco medios de transporte y dos viviendas.

Detalles sobre el remate

Con respecto a los vehículos, cada uno tiene su respectivo número expediente judicial, despacho judicial, distrito, placa, descripción, valor del mercado e información sobre el primer, segundo y tercer remate.

Además de los teléfonos de contactos, para más detalles.

Años de los vehículos

Hay modelos del 2020, 2024 y 2025.

¿Dónde poder ver el catálogo de autos?

En la sección de Remates, de la página web del Banco Popular.