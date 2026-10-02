Gran deslizamiento en carretera al Volcán Irazú amenaza con ceder ante las lluvias

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un gran deslizamiento en la carretera al Volcán Irazú amenaza con ceder ante las lluvias de los próximos días, según lo confirmado por las autoridades.

Asimismo, el MOPT confirmó que el paso permanecerá abierto pese a la amenaza que representa el deslizamiento en la carretera.

Por consiguiente, el gran deslizamiento en la carretera al Volcán Irazú mantiene el paso abierto mientras se monitorea su posible cedimiento ante las lluvias.

Carlos Núñez, ingeniero de Municipalidad de Oreamuno, explica que “tomando en cuenta la estructura que conviene construir en este sector puede ser de duración de no menos de dos meses de tiempo”.