Escrito por: Eduardo Troconis

El volante costarricense Orlando Galo volvió a ser protagonista en la Virslīga de Letonia, al anotar un gol en la victoria del Riga FC por 3-0 ante el Liepāja, resultado que consolida a su equipo en la cima del torneo.

Así fue el gol

El tanto llegó tras una gran definición dentro del área, donde Galo mostró su instinto ofensivo y precisión para vencer al guardameta rival.

Riga imparable en la cima

Con este triunfo, Riga FC alcanzó los 83 puntos en 32 partidos, producto de 26 victorias, 5 empates y apenas una derrota.

1 – Riga – 83 pts

2 – Rigas FS – 72 pts (un partido menos)

3 – Liepāja – 54 pts

La victoria deja a Riga más cerca del título liguero y de asegurar su presencia en competiciones europeas la próxima temporada.