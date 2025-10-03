Escrito por: Eduardo Troconis
El volante costarricense Orlando Galo volvió a ser protagonista en la Virslīga de Letonia, al anotar un gol en la victoria del Riga FC por 3-0 ante el Liepāja, resultado que consolida a su equipo en la cima del torneo.
Así fue el gol
El tanto llegó tras una gran definición dentro del área, donde Galo mostró su instinto ofensivo y precisión para vencer al guardameta rival.
Riga imparable en la cima
Con este triunfo, Riga FC alcanzó los 83 puntos en 32 partidos, producto de 26 victorias, 5 empates y apenas una derrota.
1 – Riga – 83 pts
2 – Rigas FS – 72 pts (un partido menos)
3 – Liepāja – 54 pts
La victoria deja a Riga más cerca del título liguero y de asegurar su presencia en competiciones europeas la próxima temporada.