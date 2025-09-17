Un verdadero zafarrancho fue lo que se vivió en una propiedad privada en Limón. Amenazas de muerte, pedradas y hasta el aparente ataque a una lora fueron protagonistas.

Un video que se hizo viral muestra un fuerte intercambio de palabras entre varias personas, que terminó en lanzamiento de piedras e insultos.

En las imágenes aparece una mujer, que encara a dos personas en motocicleta, uno de los sujetos se baja del vehículo y comienza a lanzar piedras ante las personas de la propiedad, lo que provoca que salgan en defensa y también devuelvan el ataque.

De momento, se desconoce si la situación escaló con las autoridades.