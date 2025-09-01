Dos sujetos de apellido Blandón fueron detenidos en Moín, Limón, cuando intentaron escapar a bordo de una motocicleta tras ser sorprendidos robando combustible mediante una toma ilegal.

El hecho ocurrió mientras personeros de Recope detectaron la sustracción del producto y alertaron a las autoridades. Gracias a la rápida acción de dos unidades policiales cercanas, los sospechosos fueron interceptados en cuestión de minutos.

En el operativo se decomisaron tres pichingas con un total de 150 litros de combustible, así como una manguera utilizada para la extracción. Ambos hombres fueron remitidos al Ministerio Público para enfrentar cargos por robo y extracción ilegal de combustible.