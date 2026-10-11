Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Usuarios de redes sociales reportaron un video en el que se observa una agresión contra una mujer dentro de un vehículo liviano.

En las imágenes se aprecia cómo un hombre la amenaza desde el exterior, mientras ella permanece sentada en el asiento del copiloto. Cuando él se disponía a entrar del vehículo, ella intenta salir y vuelve a agredirla.

Posteriormente, el hombre se abalanza sobre la mujer dentro del carro, mientras ella intenta defenderse. Además, en las imágenes se observa a una tercera persona dentro del vehículo.

Según los reportes de usuarios, el suceso ocurrió en barrio Colón, en Ciudad Quesada.

Video extraído de Waze Costa Rica con fines ilustrativos

Por: Camila Rosales Méndez

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