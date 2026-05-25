Artista costarricense crea impresionantes obras utilizando hojas naturales

El grabado botánico es la técnica que utiliza Jorge para transformar hojas naturales de Costa Rica en obras de arte irrepetibles, impregnando directamente cada vegetal sobre la superficie del cuadro.

El artista busca hojas específicas con detalles particulares, ya que no todas las plantas le sirven para lograr el efecto de fósil vegetal que caracteriza su trabajo.

Una vez seleccionada la hoja perfecta, Jorge la prepara en su taller para capturar lo que él denomina las huellas digitales de cada especie. Cada pieza resultante es única e imposible de replicar, pues ni la forma ni los colores de las hojas se repiten en la naturaleza.