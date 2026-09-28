Gordo Navideño sube de precio y pagará más

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El Gordo Navideño sube de precio, pero también pagará más por fracción y por entero, según informó la Junta de Protección Social.

Saray Barboza, gerente de comercialización JPS, afirma que “nosotros queremos que la gente empiece a incentivarse en la compra de sus números favoritos”.

La lotería ya salió a la venta y los jugadores pueden adquirir sus fracciones para participar en el sorteo navideño.

El aumento en el premio busca incentivar la participación de los compradores en esta edición del sorteo.