Golpe en la cabeza mata a un hombre durante riña en vía pública

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre una riña en Puntarenas, en la que un hombre resultó fallecido.

Según la información preliminar, a la víctima la golpearon con un objeto contundente en la cabeza. Tras el impacto, lo trasladaron al Hospital Monseñor Sanabria en un vehículo particular; no obstante, lo declararon sin signos vitales.

Las autoridades identificaron al hombre con el apellido Alcócer, de 45 años de edad.

Este suceso ocurrió en el barrio Juanito Mora, en Barranca, Puntarenas, a eso de las 6 p. m. de este lunes 24 de agosto.

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Por: Camila Rosales Méndez

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