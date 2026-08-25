Golpe en la cabeza mata a un hombre durante riña en vía pública

Suceso ocurrido en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre una riña en Puntarenas, en la que un hombre resultó fallecido.

Según la información preliminar, a la víctima la golpearon con un objeto contundente en la cabeza. Tras el impacto, lo trasladaron al Hospital Monseñor Sanabria en un vehículo particular; no obstante, lo declararon sin signos vitales.

Las autoridades identificaron al hombre con el apellido Alcócer, de 45 años de edad.

Este suceso ocurrió en el barrio Juanito Mora, en Barranca, Puntarenas, a eso de las 6 p. m. de este lunes 24 de agosto.

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Por: Camila Rosales Méndez

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