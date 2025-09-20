Durante la madrugada del sábado, una operación del Servicio Nacional de Guardacostas en el sector de Pavones, Golfito, resultó en el decomiso de más de dos toneladas de cocaína y la muerte de uno de los tripulantes de una lancha que intentó evadir el control policial.

Persecución y encallamiento en Pavones

La embarcación, de 32 pies de eslora y bandera costarricense, fue detectada por Guardacostas frente a Pavones. Al intentar escapar, la lancha encalló violentamente en Pavones. Uno de los tripulantes cayó y sufrió heridas mortales, siendo declarado fallecido en el lugar.

Detención y fuga

La Fuerza Pública detuvo a un hombre de nacionalidad ecuatoriana, identificado como Cacierra, mientras que un tercer individuo logró huir.

Investigación en curso

La Policía de Control de Drogas, en coordinación con la Fiscalía, inspeccionó la lancha y confirmó el transporte de más de dos toneladas de cocaína. El fallecido, de entre 45 y 50 años, aún no ha sido identificado. Su cuerpo fue remitido a la morgue judicial para determinar la causa de muerte.

Este operativo representa un golpe significativo al narcotráfico en la región del Pacífico Sur de Costa Rica.