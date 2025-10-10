El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas ejecutó cinco allanamientos que permitieron la captura de seis sospechosos de vender y distribuir drogas en el cantón de Cañas, en Guanacaste.

Esta intervención forma parte de la Operación Escudo, la cual incluye investigaciones en corto tiempo para desarticular redes de narcotráfico a nivel local.

Los hombres detenidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 43 años, cuentan todos con un amplio historial delictivo, lo que refleja la persistencia de sus actividades ilícitas en la zona.