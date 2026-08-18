Golfito se prepara para recibir miles de familias en un espectáculo impresionante de la naturaleza

El festival Ruta de las Ballenas llega a Golfito el sábado 22 y domingo 23 de agosto, un evento que convoca a miles de familias y visitantes para presenciar el avistamiento de ballenas y delfines en su hábitat natural, dentro de las aguas del Golfo Dulce.

Esta celebración, considerada uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, ofrece la oportunidad de conectar con la vida marina en un entorno privilegiado.

Quienes han vivido la experiencia, como el propio organizador, aseguran que es un momento indescriptible que invita a repetir.