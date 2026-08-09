El delantero costarricense Manfred Ugalde volvió a marcar con el Spartak de Moscú. Apenas al minuto 2, el atacante abrió el marcador ante el Krasnodar con un golazo de taquito.

Golazo tempranero

Ugalde aprovechó la oportunidad dentro del área y definió de taquito para abrir el marcador y poner al Spartak arriba en el encuentro.

El partido terminó con un 2-1 a favor del equipo rival, sin embargo el atacante nacional volvió a demostrar su buen momento.

GOOOOOL DO SPARTAK! 🔥🇷🇺 Manfred Ugalde surpreendeu ao abrir o placar antes dos dois minutos iniciais da partida sobre o Krasnodar. Foi falha do goleiro, torcedor? 🧐



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Ugalde dejó el terreno de juego al minuto 75, tras completar una destacada actuación en el encuentro.

Ugalde lleva tres goles en dos partidos

El costarricense atraviesa una racha positiva frente al arco, con tres goles en sus últimos dos partidos.

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Ugalde atraviesa un gran momento goleador y suma tres tantos en sus últimos dos partidos, consolidándose como una de las principales figuras ofensivas del conjunto ruso.

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