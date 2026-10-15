Gol de Alcócer en la Europa League: vea el video

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Continúa el gran momento del tico Josimar Alcócer en el viejo continente y ahora se manifiesta con gol en la UEFA Europa League.

El Sparta Praga enfrentó al Lillestrom por la segunda jornada del campeonato europeo, y empató 1-1 con una única anotación del costarricense.

El gol del tico

Josimar entró por la banda izquierda y recibió la asistencia de su compañero al entrar al área. Definió al palo largo del guardameta y la pelota se coló al lado del palo.

Con este resultado, el Sparta se mantiene sin perder, y acumula altas posibilidades de mantenerse en la pelea por los primeros puestos.