¿Gobierno tramita la compra de programa espía “Pegasus”? Laura Fernández responde

Laura Fernández dio una entrevista a Noticias Repretel tras su rendición de cuentas por los 100 días como presidente de la República.

En la intervención, nuestro director, Randall Rivera, le preguntó sobre asuntos como polémicas con el Poder Judicial, el ROP, la seguridad y hasta la reacción de algunos diputados a su mandato.

Programa “Pegasus”

Durante los últimos días el nombre del programa “Pegasus” ha generado desconcierto entre la población.

¿Qué es “Pegasus”?

Es un programa espía que desarrolló el Mosad en Israel y que algunos gobiernos en el mundo han comprado.

¿Gobierno tramita la compra de “Pegasus”?

Laura Fernández respondió:

“La mente ociosa en un enemigo peligroso para cualquier ser humano y yo creo que eso está pasándole a algunos diputados, porque empezaron yo no sé, de dónde, con semejante ocurrencia, que desde el Gobierno de la República estamos comprando esa herramienta tecnológica, que para ser transparente, yo no sabía ni que existía”.

Además, asegura que en conferencia de prensa por los 100 días como presidente, consultó a todos los ministros y presidentes ejecutivos si alguno había gestionado una compra. Ninguno aseguró estar con algún trámite.

Fernández considera que el programa es muy caro y asegura que si tuviera los recursos “No estuviera jamás dispuesta un servicio de esos, de espionaje, aunque sea para la seguridad nacional”.

Entrevista en YouTube

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