El Gobierno promete terminar el tramo central en San Carlos, confirmando que los recursos están asegurados para esta obra prioritaria que conectará la zona norte.

Inicialmente se anunció el inicio de obras para julio de 2025, el proceso de licitación enfrenta retrasos en su revisión técnica y legal ante la Bicitramitadora, generando preocupación en las comunidades alajuelenses.

El Ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, reconoció que los trámites han sido más lentos de lo esperado, lo que ha postergado el tan anticipado inicio de los trabajos.