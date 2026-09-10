Gobierno mantiene monitoreo constante sobre afectación que genera fenómeno de ‘El Niño’

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El gobierno señaló que se mantiene un monitoreo constante sobre la afectación que está generando el fenómeno de El Niño en el territorio nacional, según informó la presidenta Laura Fernández.

La mandataria asegura que “tenemos permanentemente actividades de apoyo a los ganaderos, que están sufriendo de primeros”.

La Comisión Nacional de Emergencias ha realizado trabajos para ayudar a los primeros afectados por la baja de las lluvias en un sector y las inundaciones extremas.

En los últimos días el Ejecutivo ha realizado reuniones con el sector pesquero, que también podría tener consecuencias por este fenómeno climático.