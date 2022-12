La selección de Polonia dejó una pálida imagen en el Mundial Qatar 2022. Ni siquiera la figura de Robert Lewandowski eclipsó la floja actuación del elenco que clasificó con lo justo a los octavos de final, una instancia a la que no llegaba hacía 36 años. El poderio de Francia fue mucho para un equipo que, a su vuelta al país, se encontró con un escándalo que involucraba al plantel con el primer ministro Mateusz Morawiecki.

El medio polaco Wirtualna Polska reveló el día posterior a la eliminación por 3-1 en el Estadio Al Thumama que el dirigente político le había hecho una promesa al plantel en la previa a llegar al país anfitrión: “Aquí con el entrenador vamos a asegurar que, si lo conseguimos, habrá un muy buen premio”.

¿Cuál era el premio? Morawiecki le había asegurado a la delegación que iban a cobrar 30.000.000 de eslotis, una cifra superior a los USD 6.700.000, si superaban la barrera de la fase de grupos. Lógicamente, estallaron las críticas en la periferia del gobierno y una de las voces que se alzó fue la del diputado Franciszek Sterczewski: “¿Es esto una especie de broma?”.

Para colmo, la discusión por el dinero fue otro de los ejes de este conflicto porque el medio citado reveló que hubo desavenencias entre la figura de la selección, Lewandowski, y el entrenador, Czesław Michniewicz. El director técnico les había informado a los jugadores que “según el contrato, PLN 10.000.000 de la cantidad total se asignarían al cuerpo técnico. Luego, Lewandowski protestó, afirmando que los arreglos entre ellos eran diferentes: solo PLN 5.000.000 iban a ir al personal”.

A pesar de que Polonia atraviesa una inflación cercana al 18% interanual sumada a una caída del poder adquisitivo de la población, el portavoz del Gobierno, Piotr Müller, defendió el bono con una polémica declaración: “Queremos crear un fondo especial que se ocupe de la formación de los niños, el desarrollo de infraestructura y nuevas tecnologías en el deporte. En cierto sentido, esto es un bono para todo el sector del fútbol. Es interesante que cuando se habló de premios para otros deportes, no hubo tales discusiones”.

Tal fue el revuelo que generó esta noticia que el ex jugador de la selección polaca y actual diputado, Tomasz Frankowski, calificó que “regalar el dinero de los contribuyentes a futbolistas que no lo necesitan es absurdo e indignante”. Y agregó: “Espero que no cumpla su promesa”. A un año de las elecciones, la presión política obligó a la marcha atrás gubernamental. Mateusz Morawiecki publicó un comunicado en sus redes sociales para anunciar que no se realizará la entrega de este dinero a la delegación: “Al final, ningún dinero del gobierno se destinará a bonos para jugadores de fútbol”.

Luego de esta determinación, el conjunto europeo no cobrará ningún incentivo después de su participación en la Copa del Mundo. Polonia se marchó del Mundial después de igualar 0-0 ante México, venció 2-0 a Arabia Saudita y perdió por el mismo resultado ante la Argentina. Por un gol, desplazó al Tri de la siguiente instancia, pero cayó rápidamente en la próxima ronda.

Foto: EFE