Gobierno lanza nuevo ataque contra el Poder Judicial

El Gobierno indicó que la cúpula del Poder Judicial no puede vivir en una burbuja, en un nuevo ataque contra la institución que profundiza las tensiones entre los poderes del Estado.

Las declaraciones se dan en medio del creciente enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial por el recorte presupuestario que afectaría las operaciones del sistema de justicia.

El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, ha rechazado reunirse con los presidentes de otros poderes del Estado, lo que evidencia el distanciamiento entre las instituciones.