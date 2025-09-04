El Gobierno de Costa Rica estudia mejoras al Aeropuerto Internacional de Limón, ubicado a minutos del centro de Puerto Limón por la Ruta Nacional 36, aunque aún sin plazos definidos para su reconstrucción.

Las autoridades, que ya prepararon el perfil del proyecto para su inscripción, trabajan en estudios de mareas que estarían listos este año.

Pese a que su ubicación es estratégica para impulsar el turismo en el Caribe, la terminal actual, reinaugurada en 2006 para vuelos de cabotaje, presenta una infraestructura vieja y deficiente.