El gobierno envió 8 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa como parte de las actividades de los 100 días de la presidencia de Laura Fernández.

La mandataria aseguró que “la confianza que depositaron en mí en las urnas el primer domingo de febrero, la estoy correspondiendo con trabajo muy duro”.

El Poder Ejecutivo respondió a las críticas hechas desde el Congreso por los proyectos del ROP y el trabajo de los diputados.

Además, el gobierno ha enviado diversas iniciativas legislativas en el marco de los primeros cien días de gestión presidencial.