El gobierno de Rodrigo Chaves, enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para intervenir definitivamente el Cerro Zurquí, con el fin de eliminar los cierres recurrentes y la paralización de exportaciones en la Ruta 32, una vía crítica para el comercio nacional e internacional.

Esta iniciativa, que busca solucionar problemas de deslizamientos e inestabilidad geológica, requiere aprobación legislativa urgente para asignar recursos y técnicas de estabilización avanzadas, lo que podría reducir los impactos logísticos y económicos.

La intervención definitiva no solo mejorará la conectividad, sino que también fortalecerá la seguridad vial en una de las rutas más transitadas del país.