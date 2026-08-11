Gobierno decreta secreto de Estado sobre información de seguridad y diputados reaccionan

El gobierno decretó como secreto de Estado toda la información en materia de seguridad, una medida que ha generado cuestionamientos en la Asamblea Legislativa por el alcance que tendría sobre el acceso a información pública y la transparencia en la gestión de la seguridad nacional.

Claudia Robles, jefa de fracción CAC, afirma que “nos parece que esto más bien podría ser una cobija para tapar corrupción”.

Los diputados manifestaron su preocupación sobre las implicaciones de la decisión, que podría limitar la fiscalización de las políticas de seguridad por parte del Congreso.

La oposición anunció que solicitará explicaciones al Poder Ejecutivo.