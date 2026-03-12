Gobierno de México firmó acuerdo con plataformas digitales

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El gobierno de México firmó un acuerdo pionero con las plataformas digitales Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el ámbito digital, en una iniciativa que las empresas tecnológicas reconocieron como la primera de su tipo a nivel mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este esfuerzo busca enfrentar una nueva forma de violencia vinculada al desarrollo de las redes sociales, que incluye la difusión de imágenes no consensuadas y burlas en línea contra las mujeres.

La mandataria subrayó que la iniciativa no busca censurar contenidos, sino establecer una colaboración voluntaria entre gobiernos y empresas tecnológicas para prevenir agresiones y atender denuncias de manera más efectiva.