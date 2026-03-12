Gobierno da anuncio sobre importante afectación en el ICE

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) dio a conocer en conferencia de prensa un importante anuncio sobre seguridad nacional. Paula Bogantes, ministra de esta cartera, dio los detalles de última hora.

¿Qué pasó?

De acuerdo con un informe de una empresa de Grupo Google encargada de atender los temas de ciberseguridad, notificó al Micitt sobre una brecha de seguridad en la infraestructura del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) perpetuada por parte de un actor de amenaza con posible origen de China.

¿Y qué riesgos implican este anuncio?

Bogantes aseguró que un análisis forense técnico realizado por un ente experto, confirmó la presencia de esta actor de amenaza cuyo objetivo es el ciberespionaje.

¿Qué acciones se tomaron a cabo?

“Se estableció una coordinación técnica entre los equipos del Miccit e ICE, para el análisis y seguimiento del incidente”, dijo Bogantes.

“A partir de los resultados, el Miccit contactó al Gobierno de los Estados Unidos, quienes nos están apoyando y coordinando esfuerzos para la atención del incidente”, agregó Bogantes.

Dato sobre esta ameneza que afecta al ICE

Este “actor de amenaza” fue identificado en 42 países y su enfoque es en el sector de telecomunicaciones.

¿Hay servicios comprometidos?

Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, asegura que no hay servicios de electricidad y telecomunicaciones comprometidos.

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