Gobierno comunicó que las tarifas del servicio eléctrico no tendrán variaciones en lo que resta del año

El Gobierno comunicó que las tarifas del servicio eléctrico no sufrirán variaciones en lo que resta del año.

El regulador general, Eric Bogantes, confirmó que el expediente de solicitud de alza fue archivado.

“La información técnica y financiera suministrada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en este expediente llevó a la ARCEP a decidir el archivo del estudio tarifario, lo que significa que no habrá aumento en la tarifa de electricidad durante el resto de 2026”, sostuvo Bogantes.

La Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, había mostrado su disconformidad días atrás por una posible alza.