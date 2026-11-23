Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Gobierno cerró el Ministerio de Gobernación, de modo que sus dependencias, competencias, recursos y personal pasarán a otras entidades del Poder Ejecutivo.

Migración y Extranjería y el Tribunal Administrativo Migratorio pasarán al Ministerio de Seguridad Pública, cuyo ministro presidirá el Consejo Nacional de Migración y Extranjería y la Junta Administrativa.

Por su parte, la Imprenta Nacional pasará a manos del Ministerio de la Presidencia, con una Junta Administrativa presidida por el ministro de esa cartera, mientras que Dinadeco ahora pasará a ser parte de Mideplan.