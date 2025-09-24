El Gobierno evalúa abrir una investigación por el cierre en el Juan Santamaría, luego de que una falla técnica en los radares afectara más de 130 vuelos y dejara en tierra a casi 5,000 pasajeros.

El director general de Aviación Civil confirmó que el problema se reportó desde las 6:15 a.m., lo que obligó a suspender operaciones de despegues y aterrizajes en el principal terminal aéreo del país.

Esta situación, que según el Ministro de Turismo, William Rodríguez, es “algo que nadie quiere que ocurra”, habría sido advertida con antelación por los controladores.