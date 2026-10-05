Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Gloriana Quesada fue la mejor tica en la Vuelta Femenina que cerró la Vuelta a Costa Rica 2026, tras consagrarse como la mejor costarricense y terminar en la cuarta posición de la competencia.

Fue la única representante nacional en el TOP 10 de la general, mientras la colombiana Jessica Parra se coronó campeona del evento y conquistó el título de montaña en la competencia por equipos.

Manzaté La Selva y Colono Bike Station subieron al podio con los dos mejores equipos costarricenses, en una carrera que estuvo movida y donde se logró un tercer lugar por equipos locales.