Este domingo 24 de mayo, Conexión tendrá un duelo nunca antes visto. Para esta ocasión, los panelistas de Giros llegarán para vivir una experiencia única.

Los presentadores Maricris, Charlyn, Rafa y Diego competirán contra los panelistas de Conexión.

No se pierda la transmisión de nuestro programa este domingo a las 7:30 p. m. por Canal 6.

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Por: Camila Rosales Méndez

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