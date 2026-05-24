Giros y Conexión se unen este domingo en el programa de la familia

Dinámicas, juegos y muchísima diversión

Este domingo 24 de mayo, Conexión tendrá un duelo nunca antes visto. Para esta ocasión, los panelistas de Giros llegarán para vivir una experiencia única.

Los presentadores Maricris, Charlyn, Rafa y Diego competirán contra los panelistas de Conexión.

No se pierda la transmisión de nuestro programa este domingo a las 7:30 p. m. por Canal 6.

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Por: Camila Rosales Méndez

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