Giros fue invitado a Conexión este domingo

El programa Conexión recibió este fin de semana a Giros como invitado de honor, en su quinto programa donde la rivalidad entre ambos equipos se mantuvo viva a través de diversos juegos que incluyeron fútbol gigante, Puff, Ventolero, El Espejo y Reventados.

La noche comenzó con el juego de fútbol gigante, donde el partido quedó 0 a 0, pero dejó risas, grandes jugadas y hasta una falta de mano reclamada por los conductores, mientras que en el juego de los Puff los compañeros de Giros hicieron trampa, pero se llevaron la victoria.

En el Ventolero, ninguno de los participantes de Conexión se salvó, mientras que Charlyn y Maricris tampoco pudieron superar el reto, aunque Conexión logró hacer respetar la casa en otras dinámicas.