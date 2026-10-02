¡Gigantes y bailarines! Los osos que llegan para sorprender en las fiestas

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Con gafas oscuras, pelaje de colores vibrantes y más de dos metros de altura, estos osos gigantes llegan para robarse la pista de baile y sorprender a grandes y chicos en todo tipo de fiestas y eventos.

Miguel Ángel Ramírez Rodríguez, vocero de Los Pillos CR, explica qué hay detrás de este nuevo show de los osos bailarines más grandes del mundo, cómo nació la idea de llevarlos a las celebraciones, qué tamaño tienen y de qué están hechos.

El especialista detalla por qué eligieron colores tan vibrantes como el rosado y el café, qué significan las gafas oscuras en la personalidad de estos osos, cómo es la preparación de quienes bailan dentro del traje, qué retos implica bailar dentro de un oso gigante durante varias horas y qué novedades preparan para los próximos shows.