Giancarlo “Pipo” González habilitado con Alajuelense

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Alajuelense habilitó a Giancarlo González en la Copa Centroamericana, por lo que oficialmente podría disputar los siguientes encuentros con el equipo manudo.

El defensor se incorpora al equipo rojinegro como refuerzo tras la lesión de Aaron Salazar, que se suma a la de Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten y Guillermo Villalobos.

La presencia del experimentado jugador fortalecería la zona defensiva del conjunto manudo en la Copa Centroamericana y el torneo nacional.

Escrito por: Daniel Palma Durán.