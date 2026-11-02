Gerson Torres volverá a la titular con Saprissa para enfrentar a Herediano

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Gerson Torres regresará a la formación estelar del Deportivo Saprissa para visitar al Herediano en el estadio Carlos Alvarado, luego de ser una de las bajas en el Clásico Nacional y siendo hombre de confianza de Hernán Medford.

El regreso se da en una semana en la que Saprissa perdió el liderato, que ahora tiene el Cartaginés, y el jugador señaló que perder el primer lugar duele, pero que fue por culpa propia, por lo que asumen la responsabilidad y consideran que el cierre será interesante.

Los morados mantienen las dudas sobre Pablo Arboine y Orlando Sinclair, quienes podrían llegar para el juego, además de las conocidas ausencias de Kendall Waston, Sebastián Acuña y Sebastián Padilla, mientras en la saga podrían repetir Fidel Escobar con Douglas Sequeira.

Saprissa tendrá dos juegos como local y dos como visitante en el cierre de la fase regular, y restan 12 puntos en disputa, una recta final en la que el equipo asegura que seguirá luchando hasta el final.