La renovación de Marcel Hernández es uno de los temas deportivos del momento en Costa Rica.

El delantero del Herediano vence contrato a final de año y su club está haciendo lo posible para mantenerlo en sus filas.

El gerente deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, conversó respecto al tema en el programa 120 Minutos de la mañana de este 28 de agosto, y aseguró que Marcel ya recibió otra oferta.

“Yo me senté con Marcel, sele presentó la propuesta, ya está en sus manos en dar una respuesta positiva o no, pero hemos ido muy cordialmente, tanto él como nosotros hemos ido haciendo los pasos de lo normal al hacer una negociación”, aseguró Pérez.

“Sí, estamos con el interés de que él continúe, evidentemente, dentro del Herediano, ya la propuesta está en sus manos”, detalló el gerente.

Herediano enfrenta esta noche al Municipal de Guatemala en busca de un boleto para los cuartos de final de la Copa Centroamericana.