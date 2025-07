Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, se refirió este jueves en el programa 120 Minutos de Deportes Repretel al rendimiento de los delanteros rojinegros y a la percepción de algunos aficionados sobre posibles cambios en la zona ofensiva del equipo.

Vela conversó sobre todas las opciones de delantero centro, y los aportes que podrían traer quienes regresan de préstamo.

“Eso de que el técnico no está satisfecho no es tan así”, aseguró Vela. “Creo que Óscar, en ese sentido, sabe que contamos con tres buenos delanteros con el regreso de Doryan”.

El dirigente reconoció que hay aspectos por mejorar, especialmente tras los problemas físicos que afectaron a algunos futbolistas. “Sí hay que recuperar. Moya estuvo un tiempo lesionado y eso fue un infortunio. Toril tuvo un buen momento; cuando llegó metió goles. Después tuvo un bajón en su rendimiento, que es un tema que ya lo hemos charlado con él”.

Sobre las incorporaciones, Vela destacó el regreso de Doryan y la llegada de Anthony. “Se incorpora Doryan y se incorpora Anthony, metió 10 goles en el año, es un extremo con mucho gol”.

El gerente insistió en que el problema no pasa solo por nombres propios: “También tiene que ver con un tema colectivo, no tanto individualizar. Si tenemos un mejor equipo, tenemos mayor volumen de llegadas; los goles van a caer. Creo que Moya tiene años metiendo goles, no es que hoy ya no va a meter ningún gol o se le olvidó”.

Vela también tuvo una opinión sobre el rendimiento del español Alberto Toril: “Toril es un jugador que, en su primer momento cuando llegó al país, fue muy destacado. Hay que intentar recuperarlos, si es verdad, y meter presión, meter competencia interna”.

Finalmente, destacó la importancia de que otros jugadores fuera de la posición de delantero central tengan participación en las redes:

“Hay que intentar recuperarlos si es verdad, y meter presión, meter competencia interna y Así mismo que Lucumí, que Diego, que Campbell y toda la gente que juega alrededor aporte cuota de goles”, finalizó.