El histórico futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron oficialmente su compromiso tras años de especulaciones. La noticia fue anunciada por la modelo vía Instagram, donde mostró con orgullo un imponente anillo de compromiso, un diamante ovalado de más de un centímetro, rodeado de brillantescon la frase emocional: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.”

Fuentes internacionales estiman que el valor de la joya central podría ubicarse entre 5 y 12 millones de euros, según su pureza y diseño lujoso

La pareja ha estado junta desde aproximadamente el 2016, cuando se conocieron en una tienda Gucci en Madrid. Desde entonces, han construido una familia con cinco hijos: los gemelos Eva y Mateo, Alana, Bella, y Cristiano Jr.

Este emocionante anuncio marca el inicio de una nueva etapa para uno de los romances más seguidos del mundo del deporte y el espectáculo.