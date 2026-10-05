(VIDEO) Carro atraviesa barrera de la General Cañas y provoca violento choque

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un impactante video muestra el momento en que un pick-up que viajaba hacia Alajuela atraviesa la división central de la autopista General Cañas y choca contra otro vehículo que circulaba hacia San José.

El accidente ocurrió cerca del Centro de Convenciones

El hecho ocurrió este lunes, cerca de la 1:00 p. m., a la altura del Centro de Convenciones.

Según se observa en la grabación, el pick-up blanco circulaba por el carril externo en sentido hacia Alajuela cuando, de repente, gira hacia la izquierda y atraviesa los carriles de esa vía.

Pasó por un hueco en la barrera

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El vehículo llegó hasta la barrera divisoria y pasó por un hueco, invadiendo los carriles que conducen hacia San José.

En ese momento, impactó contra otro pick-up que avanzaba por el carril central.

El video fue grabado desde el vehículo que circulaba en sentido Alajuela-San José, el mismo que recibió el impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja Costarricense atendieron la emergencia.

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