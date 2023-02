Confesaron que no existen los celos en la relación y que, pese a las críticas, “así es como elegimos vivir nuestra vida y estamos felices de vivir así”, señalaron en una entrevista de ITV1.

Las hermanas gemelas Anna y Lucy Decinque, de 35 años y provenientes de Australia, revelaron que comparten al mismo novio desde hace más de 10 años y que, además, quieren quedar embarazadas al mismo tiempo. “No podemos vivir la una sin la otra, no podemos estar separadas”, admitió Anna en el canal de Reino Unido ITV1.

El novio se llama Ben y también es un gemelo, quien, según Anna, no sentía presión con esa peculiar relación. “Es el doble de amor por Ben”, respondió —entre bromas—. “Él entiende que tenemos que ser iguales, tenemos que hacer todo juntos, simplemente entiende. Encontramos nuestro todo. Estamos muy agradecidos de haber encontrado a Ben”, agregó Lucy.

Las gemelas australianas contaron que siempre se visten y actúan igual, lo que pudo confirmarse en la entrevista del programa. Ellas y Ben, incluso, protagonizan el programa “Extreme sisters” y admiten que no hay celos. “Si Ben besa a Anna, me besará a mí de inmediato. Él no quiere separarnos, todos son iguales en esta relación, nos trata igual”, explicó Lucy.

Con respecto al embarazo, las hermanas Decinque quieren criar a sus hijos juntas y quieren ser las madres de los descendientes de la otra. Asimismo, aclararon que no esperan que los niños sean idénticos, solo felices.

Este caso se ha viralizado y ha generado distintas reacciones en las redes sociales. “Es raro verlas hablar al mismo tiempo. Mi cabeza está agotada”, “¿Realmente necesitan hablar como si supieran lo que el otro va a decir?” y “Caramba, estas gemelas son otra cosa y eso es todo lo que digo” fueron algunos comentarios de los espectadores.

La respuesta de las gemelas ante las críticas fue: “Al final del día, así es como elegimos vivir nuestra vida, y estamos felices de vivir así”.