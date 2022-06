Además Segura explicó el por qué Marcel Hernández no ha brillado en la fase final del torneo.

Molesto por el penal no pitado a Ronaldo Araya por Ian Lawrence que también significaba la expulsión para el joven lateral manudo, así salió a la conferencia Geiner Segura.

“Estoy muy molesto, hoy no ganamos porque jugamos condicionado, hay una penal y una expulsión, en una final eso marca mucha diferencia, hoy hay una diferencia muy grande y es lo único que podemos decir de esa parte”.

Además solicitó que para el juego en el Morera no se den este tipo de errores.

“Si vamos a ir condicionados así como hoy al Morera me parece que no es justo, esa jugada puede marcar muchas cosas, vemos el partido abierto y vamos con mucha ilusión”.

¿Qué opinó Segura del 0-0 en el marcador en la primera parte de esta final?

“La Liga se estructuró muy bien, a veces cuesta mucho, el equipo hizo lo posible, en una final se juega mucho al error, tal vez a algunos no les parezca lo que digo pero hay una jugada puntual que condiciona el juego”.

Segura pone su análisis a que un gol podría definir esta serie.

“Es un partido que está para los dos, un gol puede condicionar muchas cosas, este equipo siempre ha anotado, incluso cuando perdimos contra la Liga anotamos, siempre respetamos al rival pero con lo que ha hecho Cartaginés nos ilusiona en manejar el partido”.

Tras las lesiones que se dieron en este encuentro, Cartaginés tendrá que restructurar su 11 para visitar el Morera Soto el jueves.

“Me gustaría tener a todos a disposición pero vamos a ver que pasa y tomar la mejor decisión para ese juego, ahorita vamos a tratar de recuperar bien a los muchachos y vamos a tratar de salir con el mejor 11 que nos puede llevar a la final”.

¿Fue una final con poco brillo?

“Se juega mucho al error, a la seguridad, a no regalar espacios, las finales así son, no veo finales tan abultadas en el marcador, a mi me hubiera gustado salir ganando 1-0, el equipo dio muestras que pueden pelear”.

La gran interrogante de muchos es por qué Marcel Hernández no brilla en las fases finales, su técnico respondió.

“Marcel está haciendo un buen trabajo, las referencias que le están haciendo son buenas, esperemos que Marcel encuentre la anotación en el siguiente juego, pero creo que es porque hay mucho análisis y mucho estudio, entonces cuesta más”.