Cartaginés perdió ante Alajuelense y aumenta la ventaja entre ambos por el primer lugar.

La primera parte fuimos un equipo muy agresivo, la jugada del primer gol de ellos la teníamos estudiada y nos cayó el gol así de esa manera, ellos saben que ese gol no tuvimos que recibirlo así de esa manera, el segundo tiempo la Liga fue muy dominante, perdimos un juego donde fue un tiempo para cada uno.

Para Geiner Segura, partidos como contra la Liga se necesitan cumplir el plan de juego casi a la perfección.

Hay partidos en la cual usted se puede desordenar y así perder un partido, hay partidos en donde el plan se tiene que cumplir exacto para que no nos pase lo que nos pasó hoy. Nosotros tenemos una gran calidad, dos equipos de calidad lleva mucho análisis y un gran plan para que funcione.

Al hacer dos goles ellos prácticamente no tienen que hacer tanto esfuerzo porque cayeron muy rápido, a nosotros en un tiempo nos alcanzó para hacer un solo gol, pero no nos alcanzó para aumentar el marcador en un primer tiempo muy bueno que hicimos.

¿Tiene razón Jafet Soto al decir que el equipo con el plantel más profundo va a tener más ventaja para el cierre del torneo?

Hay equipos que tienen grandes planteles, pero si ves las alineaciones son 2 o 3 los cambios, no cambian mucho el estilo de juego, yo creo que los grandes planteles es importante tenerlos, nosotros tenemos un gran plantel, como hoy que Briceño es muy bueno y el segundo portero es un muchacho joven que tiene muchas condiciones, le tocó entrar en un partidazo.

Segura señala que su equipo juega bien pero que cambiaría en algunas circunstancias el buen juego por la victoria.

Necesitamos resultados, a mí me gusta cómo se mostró el equipo hoy, pero me hubiera gustado ganar y aunque no se viera como se mostró hoy. Yo no soy un técnico que dice “mi equipo hizo un gol con 30 pases, un tiro libre o un gol malísimo” yo estoy aquí para que mi equipo gane.