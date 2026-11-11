¿Gastritis o cáncer de estómago? Aprenda a reconocer las señales

El doctor José Fernando Zamora Lizano explica cuándo la acidez deja de ser normal.

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La diferencia entre una gastritis y un cáncer de estómago puede pasar desapercibida para quien se automedica con antiácidos.

El doctor José Fernando Zamora Lizano advierte que síntomas como la indigestión o la acidez persistente exigen una endoscopia digestiva alta para observar directamente el revestimiento del esófago y el estómago.

Durante ese examen se toman muestras de tejido para confirmar o descartar células cancerosas y detectar la bacteria Helicobacter pylori, causante de inflamación crónica. 