¿Gastritis o cáncer de estómago? Aprenda a reconocer las señales

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La diferencia entre una gastritis y un cáncer de estómago puede pasar desapercibida para quien se automedica con antiácidos.

El doctor José Fernando Zamora Lizano advierte que síntomas como la indigestión o la acidez persistente exigen una endoscopia digestiva alta para observar directamente el revestimiento del esófago y el estómago.

Durante ese examen se toman muestras de tejido para confirmar o descartar células cancerosas y detectar la bacteria Helicobacter pylori, causante de inflamación crónica.