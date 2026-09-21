Gastritis, colitis o hemorroides: ¿cómo diferenciarlas?

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Dolor abdominal, cambios en las evacuaciones, ardor, sangre o sensación de inflamación son síntomas que millones de personas han aprendido a meter en la misma bolsa y llamarles “gastritis” o “colitis”, pero no todos vienen del mismo lugar.

El Dr. Pablo Thames explica que la gastritis afecta el revestimiento del estómago, las hemorroides están en el ano y el recto, y algunas formas de colitis afectan directamente el colon, por lo que es clave ubicar el origen del dolor por la zona del cuerpo donde aparece.

El especialista detalla que el sangrado rectal no siempre es una hemorroide y que cambios en las evacuaciones, el dolor, el peso o el sangrado deberían hacer que la persona deje de automedicarse y busque una valoración médica para determinar de dónde viene el problema.