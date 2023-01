Los Globos de Oro y su alfombra roja regresaron para su 80º edición.

Dejando atrás las polémicas en las que se vio envuelta la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega estos premios.

La película Los espíritus de la isla, una oscura comedia situada en la Irlanda de principios del siglos XX, fue una de las grandes triunfadoras de la noche

Al llevarse 3 galardones, junto con Los Fabelman (The Fabelmans), el relato semiautobiográfico de Steven Spielberg que logró 2: mejor película de drama y mejor director.

En las categorías de televisión se impusieron las series Abbott Elementary, con tres premios, y The White Lottus, con dos.

“Estoy aquí porque soy negro”, dijo Jerrod Carmichael-conductor de la ceremonia- a los presentes.

Criticando a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, quienes dirigen los Globo de Oro, por no tener un solo miembro desde la muerte de George Floyd, Carmichael dijo que estaba en su casacuando recibió una llamada de los productores pidiéndole que fuera el anfitrión.

“Yo estaba como, guau, en un minuto estás bebiendo té de menta, al siguiente estás invitado a ser el rostro negro de una organización blanca asediada”, bromeó.

Ke Huy Quan, el actor y coreógrafo estadounidense nacido en Vietnam, ganó el primer premio de la noche a Mejor actor de reparto por su participación en la película Todo en todas partes al mismo tiempo.

Por su parte, Angela Bassett ganó el premio a Mejor actriz de reparto” en la gala de los Globos de Oro por su participación en la película Pantera Negra: Wakanda por Siempre, del Universo Cinematográfico de Marvel y Disney.

El actor Tyler James Williams ganó la estatuilla a Mejor actor de reparto” en serie dramática, comedia o musical por su participación en la exitosia serie Abbot Elementary, de ABC y que se puede ver por la plataforma Star+.

Por su parte, Argentina, 1985 fue galardonada este martes con el Globo de Oro a la mejor película extranjera en la 80 gala de estos premios, considerados la antesala a los Óscar.

La película de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y que sigue el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina resultó premiada como mejor película extranjera.

La lista de nominados y ganadores

CINE

Mejor drama:

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans (GANADOR)

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor dirección en una película:

James Cameron, Avatar: The Way of Water

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg, The Fabelmans (GANADOR)

Mejor comedia o musical:

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin” (GANADOR)

“Everything Everywhere All at Once”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Triangle of Sadness”

Mejor actor principal:

Austin Butler, Elvis (GANADOR)

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Mejor actriz principal:

Cate Blanchett, Tár (GANADOR)