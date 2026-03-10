Ganador de la maratón de Barcelona tendría premio 8 veces mayor al salario del presidente de Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Maratón de Barcelona ofrece una bolsa de premios millonaria que podría convertir al ganador en un afortunado: más de 115 millones de colones en total, con un primer premio de 35 millones para el atleta que cruce la meta en primer lugar, ya sea en rama masculina o femenina, siempre que además logre superar el récord del evento.

Esta cifra representa 11 veces el salario mensual del presidente Rodrigo Chaves, según destacó la organización.

El ganador base recibe 20 millones, y si rompe el récord obtiene 15 millones adicionales, lo que equivale a unos 830 mil colones por cada kilómetro recorrido.

En la edición 2025, los campeones se llevaron el premio completo al ganar y batir la marca de los 42 kilómetros, un monto seductor que también iguala al segundo premio de la Lotería Nacional del domingo 8 de marzo.