Ganador de competencia de “farmear aura” da entrevista exclusiva a Noticias Repretel

Noticias Repretel tuvo en exclusiva una entrevista con el ganador de la competencia de “farmear aura” que se realizó en el pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR). El joven comentó un poco acerca de este fenómeno que se hizo viral en redes sociales.

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¿Cómo llegó la competencia a tener tanta personas observando?

“Yo les decía a mis amigos, ‘me voy a mandar, a ver qué pasa’ y de una vez comienzo yo a tirar unos pasos, como el ‘six seven’ o el ‘dab’ y la gente se fue uniendo, poco a poco, hasta que llegó a ser unas 300 o más personas, las aulas de arriba estaban llenas”, dijo John Vargas, ganador de la competencia.

¿Qué son las batallas de “farmear aura”?

Un duelo donde los participantes realizan una serie de movimientos, en los que suma más puntos (imaginarios) una respuesta ingeniosa, una pose en tendencia, una actitud segura o un movimiento inesperado.

Pierde puntos la persona que tenga pérdida de confianza, un movimiento mal visto, intentos fallidos, pérdida de la compostura o errores.

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